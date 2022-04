Licht am Ende des Kohlbergtunnels: Ortsumgehung für Pirna

Die künftige Ortsumgehung der Bundesstraße 172 in Pirna nimmt trotz Verzögerungen Gestalt an. Am Donnerstag wurde der Durchbruch im 300 Meter langen Kohlbergtunnel geschafft. Mit dem Bau der für 160 Millionen Euro geplanten Umgehung war im August 2017 begonnen worden. Auf einen Termin für die Vollendung des Vorhabens wollte sich die Planungsgesellschaft Deges am Donnerstag nicht festlegen.

Pirna - Ursprünglich war das für Ende 2023 vorgesehen. Allerdings kam es bereits zu Verzögerungen.

Das Vorhaben umfasst unter anderem vier große Bauwerke, darunter die Talbrücke über das Gottleubatal mit einer Weite von 916 Meter, den Kohlbergtunnel und zwei weitere Brücken. Die 3,8 Kilometer lange Neubautrasse verbindet den Autobahnzubringer B 172a mit der bestehenden B 172 in Pirna-Sonnenstein und soll die Stadt Pirna vom Verkehr und damit auch von Lärm und Schadstoffen entlasten. Auf der alten Strecke stehen Verkehrsteilnehmer häufig im Stau.

„Der starke Durchgangsverkehr im dicht besiedelten Elbtal und der bergige, kurvige Straßenverlauf zwischen Stadtzentrum und Sonnenstein machen Pirna besonders anfällig für Staus – und das schon seit Jahrzehnten“, erklärte Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD). Mit dem Tunneldurchschlag rücke die so dringend benötigte Entlastung näher: „Die Ortsumgehung wird den Berufs- und Ausflugsverkehr weiträumig am Stadtzentrum vorbeiführen und damit die Lebensqualität der Pirnaer spürbar weiter erhöhen.“

Nach Angaben des Verkehrsministeriums ist der Tunnelbau notwendig, um den sensiblen Lebensraum der bewaldeten Kuppe des Kohlbergs in seiner Ursprungsform zu erhalten und Flora und Fauna zu schützen. Nach der Fertigstellung werde der Verkehr auf drei Fahrstreifen durch den Kohlbergtunnel rollen: zwei Fahrstreifen bergauf in Fahrtrichtung Sonnenstein, ein Fahrstreifen bergab in Richtung Autobahnzubringer der A 17 (Dresden-Prag). dpa