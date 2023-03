3. Liga: Dresden schlägt Duisburg nach Leistungssteigerung

Dynamos Tim Knipping jubelt nach dem Tor zum 2:0. © Robert Michael/dpa

Dank einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang bleibt Fußball-Drittligist Dynamo Dresden im neuen Jahr weiter ungeschlagen. Die Sachsen bezwangen am Mittwochabend den MSV Duisburg mit 2:0 (0:0). Nach einer wenig aufregenden ersten Halbzeit traf Claudio Kammerknecht (66.) per Kopf zur Führung. Ein Eigentor von Benjamin Girth (74.) brachte die Hausherren endgültig auf die Siegerstraße.

Dresden - Die Flutlichtpartie im Rudolf-Harbig-Stadion verfolgten 21.904 Zuschauer.

Die Gäste erwischten den deutlich besseren Start in die Partie. Ein langer Ball auf den durchgestarteten Julian Hettwer reichte aus, um die komplette Hintermannschaft der SGD auszuhebeln. Der Angreifer zog im Strafraum aus vollem Lauf ab, traf jedoch nur den Querbalken. Der MSV blieb auch in der Folge die aktivere Mannschaft, kam dabei aber zu keinem weiteren Abschluss. Dynamo tat sich in der Offensive schwer. Spätestens am gegnerischen Strafraum fehlte den Sachsen die zündende Idee.

Die erste wirklich gefährliche Offensivaktion der Sachsen hätte dann die Führung bringen müssen. Doch Dennis Borkowski (48.) versagten vollkommen frei vor dem Tor die Nerven. Der 21-Jährige scheiterte aus Nahdistanz am heraus eilenden Gästekeeper Vincent Müller. Die vergebene Großchance schien die SGD wachgerüttelt zu haben. Während Niklas Hauptmann drei Minuten später noch am Pfosten scheiterte, machte es Kammerknecht kurze Zeit später besser. Sein Kopfball landete unhaltbar im Duisburger Tor.

Die Dresdner überrannten die Gäste danach förmlich und erzwangen so das 2:0. Kapitän Tim Knipping stieg nach einer Ecke am höchsten. Sein Kopfball traf den unglücklich herbeigeeilten Girth, von dessen Körper der Ball wieder hinter Schlussmann Müller einschlug. In der Nachspielzeit hatte Ahmet Arslan noch die Chance zum 3:0. Dynamos Toptorjäger scheiterte jedoch am Querbalken. dpa