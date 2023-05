Lilli Röpcke: Zweijahresvertrag bei Union Halle-Neustadt

Teilen

Ein Handball liegt auf einem Tor. © Frank Molter/dpa/Symbolbild

Handball-Bundesligist SV Union Halle-Neustadt hat Lilli Röpcke vom Zweitligisten HC Leipzig für die kommende Saison verpflichtet. Die 22-jährige Außenspielerin erhält einen Zweijahresvertrag. Das teilte der Verein am Freitag vor dem Auswärtsspiel der Saalestädterinnen am Samstag bei der HSG Blomberg-Lippe mit. Röpcke wurde bereits im Februar 2023 mit einem Zweitspielrecht für Halle ausgestattet.

Halle - Damit reagierte die sportliche Leitung damals auf den verletzungsbedingten Ausfall von Marija Gudelj.

„Mit Röpcke haben wir eine Spielerin gefunden, die sportlich wie auch menschlich super in das Team passt. Sie passt perfekt in unser Anforderungsprofil. Sie ist eine junge deutsche Spielerin, die viel Ehrgeiz und Potenzial in unseren Verein einbringt“, erklärte Halles Sportdirektor Jan-Henning Himborn. Die Sächsin hat in ihren bisher sechs Einsätzen elf Tore für den SV Union Halle-Neustadt in der Bundesliga erzielt. dpa