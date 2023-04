Linienbus und Auto kollidieren bei Torgau

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einem Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto bei Torgau (Landkreis Nordsachsen) ist am Mittwochnachmittag die Autofahrerin schwer verletzt worden. Zudem seien mehrere Schülerinnen und Schüler verletzt und ambulant behandelt worden, teilte die Polizei am Abend in Leipzig mit. Ein Schüler sei in ein Krankenhaus gebracht worden, die Autofahrerin ebenso.

Torgau - Die Fahrzeuge seien in einer langgezogenen Kurve der Staatsstraße 24 aus bislang ungeklärter Ursache kollidiert. Insgesamt seien drei Autos und der mit Schülern besetzte Bus an dem Unfall beteiligt gewesen. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es. dpa