Linienverkehr in Leipzig eingestellt

Straßenbahnen stehen in einem Depot der Verkehrsbetriebe. © Sebastian Willnow/dpa

Wegen des bundesweiten Großstreiks haben die Leipziger Verkehrsbetriebe am Montag ihren Linienverkehr komplett eingestellt. Bis voraussichtlich Dienstag 4.00 Uhr sollten keine Straßenbahnen und Busse in der Messestadt fahren, teilten die Leipziger Verkehrsbetriebe via Twitter mit. Die Gewerkschaft Verdi hat zudem Beschäftigte der Verkehrsbetriebe in Dresden, Chemnitz, Plauen und Zwickau zum Warnstreik aufgerufen.