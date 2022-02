Linke: Bewaffnung im Rechtsaußen-Spektrum nimmt zu

Das Textlogo "Die Linke." © Peter Endig/zb/dpa/Symbolbild

Die Versuche, die rechte Szene in Sachsen vom Zugang zu Schusswaffen abzuschneiden, stocken nach Ansicht der Linksfraktion. Noch immer verfüge eine dreistellige Zahl von Neonazis und Reichsbürgern in Sachsen legal über Schusswaffen, teilte Kerstin Köditz, Sprecherin der Linksfraktion für antifaschistische Politik am Mittwoch mit. Laut einer Anfrage im Parlament waren 104 Personen, die der rechtsextremistischen Szene angehören, sowie 14 weitere Personen aus dem Spektrum der Reichsbürger und Selbstverwalter im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis.

Dresden - Zwar seien im Laufe des vergangenen Jahres insgesamt 59 Personen auf ihre waffenrechtliche Zuverlässigkeit überprüft worden, weil einschlägige Hinweise vorlagen, betonte Köditz. In rund der Hälfte dieser Fälle seien scharfe Waffen eingezogen worden. „Trotzdem nimmt die Bewaffnung im Rechtsaußen-Spektrum unterm Strich zu. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 zählte das zuständige Innenministerium insgesamt 106 sächsische Rechtsextremisten und Reichsbürger mit waffenrechtlichen Erlaubnissen.“

Nach Angaben der Linksfraktion sei ein Grund eine seit langem bekannte Kontrolllücke. Demnach sind die kommunalen Waffenbehörden bei der Prüfung auf die Zuarbeit des Landesamtes für Verfassungsschutz angewiesen. Dort halte man aber Erkenntnisse zurück, die nicht mitgeteilt werden können, zum Beispiel wegen des Quellenschutzes, erläuterte Köditz. Dadurch könnten ausgerechnet Personen, die sich besonders konspirativ verhalten, permanent durchs Raster fallen. dpa