Linke will Familienpass für mehr Menschen in Sachsen

Günstigere Besuche in Museen, Burgen und Schlössern: Die Linke im Landtag will mehr Menschen den Zugang zum Familienpass ermöglichen. Familien sollten den Pass schon dann erhalten, wenn ein Kind unter 18 Jahren mit Kindergeldberechtigung im Haushalt lebe, teilte die Linke am Sonntag mit. Zurzeit sind Eltern nur dann antragsberechtigt, wenn sie mindestens drei kindergeldberechtigte Kinder haben.

Dresden - Alleinerziehende können den Pass bei zwei Kindern beantragen.

Neben der Erweiterung fordert die Linke eine zentrale Antrags- und Ausgabestelle, die Angebote fortentwickelt. Künftig sollten auch Angebote einbezogen werden, die nicht vom Freistaat betrieben würden, hieß es. „Erschöpfung, Überforderung, Geldsorgen, Einsamkeit – solche Erfahrungen prägen viele Familien in der Pandemie“, sagte Susanne Schaper, Sprecherin für Familienpolitik.

Der Bedarf an Erholung und gemeinsamen positiven Erlebnissen sei besonders groß, zumal gerade ärmere Familien Ausgaben im Freizeit- und Erholungsbereich kürzen müssten. „Die Kriterien für den Anspruch auf den Familienpass haben sich jedoch seit Jahren nicht geändert. Wir sollten alle Möglichkeiten nutzen, um noch mehr Familien den Genuss des Passes zu ermöglichen!“ dpa