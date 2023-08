LKA Sachsen mit Kampagne für Verkehrssicherheit

Ein Warnschild steht in der Nähe einer Schule. © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Achtung, Schulkinder unterwegs: Kurz vor dem neuen Schuljahr wirbt das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen für einen sicheren Schulweg. Vor allem Erstklässler und Kinder, die eine neue Schule besuchen, bedürften im Straßenverkehr besonders viel Aufmerksamkeit und Fürsorge, teilte des Landeskriminalamt am Dienstag in Dresden mit. „Sie können Verkehrssituationen noch nicht ausreichend einschätzen, um vorausschauend zu handeln.“

Dresden - Zudem falle es ihnen schwer, ihre Aufmerksamkeit gleichzeitig auf verschiedene Dinge zu richten. Der Verkehrsunfallstatistik des Freistaates zufolge zählen Kinder im Alter bis zu 14 Jahren zu den Hauptrisikogruppen.

Das LKA ruft Eltern dazu auf, ihre Kinder über die Gefahren im Straßenverkehr aufzuklären. Zum Beispiel könnten mögliche Gefahrensituationen geübt werden. Zudem sollten Eltern ihre Kinder so lange auf ihrem Schulweg begleiten, bis sie sich sicher fühlen. Außerdem bietet die Polizei Kindertagesstätten sowie Grund- und Förderschulen Unterstützung bei der Verkehrserziehungsarbeit an. Am kommenden Montag beginnt in Sachsen wieder die Schule.

Laut Statistik stieg die Zahl der bei Verkehrsunfällen verunglückten Kinder in Sachsen 2022 gegenüber dem Vorjahr von 1021 auf 1277. Die meisten Mädchen und Jungen waren als Mitfahrer im Auto (507) betroffen. 463 Kinder verunglückten mit dem Fahrrad oder Pedelecs, 296 als Fußgänger oder mit Sport- oder Spielgeräten. Demnach kamen insgesamt zwei Kinder bei einem Verkehrsunfall ums Leben. dpa