Lkw mit Gefahrgut auf A14 teils ausgebrannt: Langer Stau

Teilen

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. © David Young/dpa/Symbolbild

Ein Lastzug ist auf der Autobahn in Mittelsachsen in Brand geraten. Die Feuerwehr hat die Flammen gelöscht - die Bergung aber dauert. Was genau der Gefahrguttransporter geladen hat, steht noch nicht fest.

Leisnig - Auf der Autobahn A14 Leipzig-Dresden ist bei Leisnig (Mittelsachsen) ein Gefahrguttransporter in Brand geraten und stark beschädigt worden. Es kam zu langen Staus, nachdem der Abschnitt zwischen den Abfahrten Mutzschen und Döbeln-Nord nach Angaben des Verkehrswarndienstes in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet wurde. Der Stau reichte nach dem Unfall am frühen Samstagmorgen zeitweise über 18 Kilometer.

Der Gefahrguttransporter hat nach Angaben der Leipziger Polizei verschiedene Dinge geladen - was genau, stand zunächst nicht fest. „Wir wissen noch nicht, was es ist“, sagte ein Sprecher der Chemnitzer Feuerwehr, die den Einsatz mit koordinierte. Um einen Tanklastzug handele es sich aber nicht. Anwohner in der Umgebung wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Der brennende Laster war um 3.40 Uhr gemeldet worden, das Feuer selbst war bis 7.30 Uhr gelöscht. Der 52 Jahre alte Fahrer wurde in einem Krankenhaus behandelt, aber wieder entlassen, sagte die Polizeisprecherin.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an. „Ein vorausgegangener Verkehrsunfall ist nicht ausgeschlossen.“ Möglich sei, dass der Lkw mit deutschem Kennzeichen gegen eine Baustelleneinrichtung gefahren ist. Die Untersuchungen und Arbeiten zur Bergung liefen und würden noch einige Zeit dauern. dpa