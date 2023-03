Lok mit Dusel im Landespokal weiter - Auslosung am Mittwoch

Lok-Trainer Almedin Civa reagiert. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Der Viertligist 1. FC Lok Leipzig hat sich glücklich in die Verlängerung gerettet und den Oberligisten FC Grimma mit 3:1 (0:1) im Viertelfinale des sächsischen Fußball-Landespokals niedergerungen. Danach kam es am Samstag im Husarenpark zu unschönen Szenen, da einige Lok-Anhänger „Civa-Raus“ skandierten. Ein wutentbrannter Anhänger stellte sich sogar Trainer Almedin Civa beim Gang in die Kabine in den Weg, ehe ein Betreuer ihn zurückhielt.

Grimma - An diesem Mittwoch findet in der Halbzeit des Viertelfinales zwischen Dynamo Dresden und dem FSV Zwickau (19.00 Uhr) die Auslosung des Halbfinales statt. Im Lostopf ist dann auch Rekordtitelträger Chemnitzer FC, der den Drittligisten FC Erzgebirge Aue am vergangenen Mittwoch mit 3:0 ausschaltete. In einem weiteren Viertelfinale setzte sich der FC Oberlausitz Neugersdorf mit 2:1 bei der SV Lipsia Eutritzsch durch. dpa