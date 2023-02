Lokführerin muss wegen spielender Kinder auf Gleisen bremsen

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Die Schnellbremsung einer Lokführerin in der Nähe von Thalheim bei Chemnitz hat einen Zusammenstoß mit Kindern verhindert. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, leitete die Lokführerin sofort die Bremsung ein, als sie die spielenden Kinder auf den Gleisen sah. Züge sind laut Bundespolizei heutzutage sehr schnell und leiser unterwegs. Weil daher die Gefahr herannahender Züge oft erst viel zu spät erkannt werde, könne es zu Situationen wie der am Mittwochabend bei Thalheim kommen.

Thalheim/Chemnitz - Der Bremsweg eines Zuges sei zwischen 500 und 2000 Meter lang, betonte die Bundespolizei. Zudem werde die Sogwirkung vorbeifahrender Züge oft unterschätzt. „Bahnanlagen sind keine Spielplätze!“, hieß es. dpa