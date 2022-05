Wo steckt der Lotto-Millionär? 1,2 Millionen abkassiert, nur der Gewinner fehlt

Sechs Richtige! Lotto-Sachsen sucht Glückspilz. © Sachsenlotto

Mit einem Lotto-Schein räumte ein Glückspilz 1,2 Millionen Euro ab. Wer ist die Lotto-Gewinnerin oder Gewinner? Sachsen-Lotto startet Suchaktion.

Leipzig – Das Wochenende ist vorbei, noch hat sich niemand gemeldet. Dabei war Fortuna dem oder der Glücklichen wahrlich hold. Satte 1,2 Millionen Euro räumte ein Lottospielerin oder ein Lottospieler bei der Ziehung am Samstag (7. Mai) ab. Vom frisch gebackenen Lotto-Millionär aber keine Spur. Der Glückspilz ist zunächst noch unbekannt.

Lotto-Spieler räumt 1,2 Millionen ab – Lotto-Sachsen sucht Gewinner

„Herzlichen Glückwunsch nach Leipzig. Mit diesem Millionengewinn freuen wir uns über den zweiten Sachsenlotto-Millionär in diesem Jahr!“, sagt Frank Schwarz, Geschäftsführer der Sächsischen Lotto-GmbH. Doch wo steckt der Lotto-Millionär?

„6 Richtige“ - Lotto-Millionär aus Leipzig noch anonym

Der Spielschein wurde am Samstagvormittag in einer Leipziger Lotto-Annahmestelle abgegeben. Wahrscheinlich beim Einkaufen vor dem Wochenende, teilt Sachsen-Lotto am Montag mit. Allerdings spielte er oder sie ohne Kundenkarte – also anonym. Deswegen kann die Lotto-Gesellschaft den Gewinner nicht selbständig ausfindig machen.

Mit einem Spieleinsatz von 26,40 Euro und den „6 Richtigen“ - 5, 14, 26, 34, 35, 43 - reichte es für die Lotto-Millionen in der Gewinnklasse 2. Der Millionen-Gewinn beträgt übrigens genau 1.245.081 Euro.

Für die Gewinnanmeldung gibt es in allen Annahmestellen und in der Leipziger Lotto-Zentrale entsprechende Unterlagen, betont die Lotto-Gesellschaft. Und wichtig: Bei der Gewinnprüfung am Lotto-Terminal wird demnach bei Großgewinnen nie die konkrete Gewinnsumme angezeigt, sondern nur der Hinweis, dass der Gewinn über 1.000 Euro liegt.

Hinweis der Redaktion: Die Gewinnchance bei Lotto 6 aus 49 liegt bei 1:139 Millionen. Die Spielteilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos gibt es unter der kostenlosen Hotline 0800 137 27 00 oder unter www.bzga.de.