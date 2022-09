Lufthansa-Pilotenstreik: Ausfälle an sächsischen Flughäfen

Teilen

Anzeigentafeln zeigen „cancelled“ und „Lufthansa“ am Flughafen München an. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Der für Freitag angekündigte Streik der Piloten der Lufthansa hat auch Auswirkungen auf die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden. In Leipzig werde ein Flug von und nach Frankfurt gestrichen, in Dresden gleich drei, wie ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. Angaben zu möglichen Ausfällen bei der Frachtflugzeugen konnte er nicht machen.

Frankfurt/Main/Leipzig - In der Nacht zum Donnerstag hatte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) die Piloten der Kerngesellschaft sowie der Frachttochter Lufthansa Cargo zu einem ganztägigen Streik am Freitag aufgerufen. Die Verhandlungen mit dem Unternehmen seien gescheitert, befand der Vorstand und genehmigte den eintägigen Streik. Ob daraus ein erneuter Dauerkonflikt zwischen Piloten und Management entsteht wie von 2012 bis 2017, ist bislang nicht absehbar. Damals hatten die Piloten bis zur Einigung 14 Mal gestreikt und dem Konzern einen Schaden von mindestens 500 Millionen Euro gebracht. dpa