„LVZ“: Grüne und SPD wollen keinen Besuch von Putin

Die Grünen und die SPD in Sachsen wollen Russlands Präsidenten Wladmir Putin nicht mehr als Gast im Freistaat sehen. Nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine forderten die beiden kleinen Koalitionspartner der CDU, Putin für einen Sachsen-Besuch wieder auszuladen. Die Einladung von CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer „ist aufgrund des kriegerischen Vorgehens des russischen Präsidenten als erledigt zu betrachten“, erklärte SPD-Chef Henning Homann am Donnerstag der „Leipziger Volkszeitung“ („LVZ“-online).

Leipzig - Mit dem Angriff auf die Ukraine stelle sich Putin gegen Europa, Deutschland und auch Sachsen. Ziel deutscher und europäischer Politik sowie der Verbündeten sei es, Putin „mit aller Entschiedenheit in die Schranken zu weisen“.

Ähnlich äußerte sich Grünen-Vorsitzende Christin Furtenbacher in der „LVZ“. „Wir hier im Herzen Europas sollten niemanden bei uns im Freistaat willkommen heißen, der den Frieden in Europa beendet. Es steht für uns außer Frage, dass der Freistaat keine Despoten und Kriegsführer hofiert, sondern jetzt klare Haltung zeigt.“

Laut „LVZ“-Bericht reagierte die Staatskanzlei mit Blick auf eine Ausladung Putins zurückhaltend. „Diese Frage stellt sich derzeit nicht“, wurde Regierungssprecher Ralph Schreiber zitiert. Ministerpräsident Kretschmer hatte Putin bereits 2019 bei einem Treffen in St. Petersburg zu einem Besuch nach Dresden eingeladen.

Putins Verbindungen nach Sachsen stammen aus seiner Zeit als Agent des sowjetischen Geheimdienstes KGB. Mitte bis Ende der 1980-er Jahre lebte er mit seiner Familie in Dresden. dpa