Mann fährt mit 2,98 Promille geradeaus über Kreisel

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein betrunkener 23-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen mit seinem Auto geradeaus über einen Verkehrskreisel gefahren. Er habe beim Einfahren in den Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei anschließend über die bewachsene Verkehrsinsel gefahren, erklärte die Polizei am Sonntag. Der deutlich erhöhte Promillewert sei durch einen Atemtest festgestellt worden.

Kapellenberg - Anschließend sei dem Mann zusätzlich Blut abgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet worden. Der 23-Jährige sei unverletzt geblieben. dpa