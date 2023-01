Mann flüchtet in Zwickau über Balkon vor der Polizei

Eine Polizistin steht vor einem Streifenwagen. © David Inderlied/dpa/Illustration

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist in Zwickau über den Balkon im zehnten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses vor der Polizei geflüchtet. Nachdem die Kriminalbeamten die Wohnung des 33-Jährige betreten hatten, kletterte er in die leerstehende Nachbarwohnung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort wurde er nach der waghalsigen Aktion am Mittwochvormittag festgenommen.

Zwickau - Bei der Durchsuchung wurde bei ihm noch eine geringe Menge Crystal gefunden. Der Mann werde nun ein Jahr in einer Justizvollzugsanstalt verbringen, hieß es. dpa