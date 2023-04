Mann nach tödlichem Streit in Eisenbahnstraße festgenommen

Teilen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Nach einem tödlichen Streit in einem Café auf der Leipziger Eisenbahnstraße ist ein Mann festgenommen worden. Dabei handele es sich um einen 65-Jährigen, teilte eine Sprecherin der Polizei Leipzig am Montagmorgen mit. Gegen den Türken werde wegen Totschlags ermittelt. Bei dem Streit war am Sonntagnachmittag ein 39 Jahre alter Mann so schwer verletzt worden, dass er trotz sofortiger Notversorgung im Krankenhaus starb.

Leipzig - Das Opfer habe die russische Staatsangehörigkeit.

Zu den Hintergründen der Tat konnte die Polizeisprecherin noch nichts sagen. Auch wie dem Opfer die tödlichen Verletzungen zugefügt wurden, war zunächst noch offen. Die Ermittlungen liefen. dpa