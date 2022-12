Mann soll 112 Tonnen Granitpflaster gestohlen haben

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein 55-Jähriger soll auf einem Grundstück des ehemaligen Güterbahnhofs in Zittau (Landkreis Görlitz) 112 Tonnen Granitpflastersteine gestohlen haben. Die Bundespolizei hat ihn am Dienstag in Erfurt in der Wohnung seiner Lebensgefährtin verhaftet. Als die Beamten eintrafen, habe sich der per Haftbefehl Gesuchte hinter einer Tür in der Waschküche versteckt, jedoch keinen Widerstand geleistet, teilte die Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Dienstag mit.

Erfurt/Zittau - Der 55-Jährige soll die Steine im Dezember 2021 abgetragen und abtransportiert haben. Dann soll er die Beute verkauft haben. Der Gesamtschaden liege bei 45.000 Euro, hieß es. Der Mann sei noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt und in die Erfurter Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

Bei der Durchsuchung seien Beweismittel, wie Datenträger und schriftliche Unterlagen, sichergestellt worden. Der Mann, der zuletzt bei seiner Lebensgefährtin wohnte, habe durch zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung identifiziert werden können. Die Ermittlungen wegen des Vorwurfs des besonders schweren Fall des Diebstahls, Betrugs sowie der Sachbeschädigung sollen unter anderem klären, wo sich das Diebesgut befindet und ob es Mittäter gegeben hat. dpa