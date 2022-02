Mann soll in Döbeln seine Ehefrau getötet haben

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Die Polizei findet in einem Einfamilienhaus in Döbeln eine tote Frau. Noch sind viele Fragen offen. Der Ehemann gilt als mutmaßlicher Täter.

Döbeln - Eine 63 Jahre alte Frau ist in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) Opfer eines Verbrechens geworden. Die Polizei fand die leblose Frau am Montagabend in einem Einfamilienhaus der Stadt, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Der gleichaltrige Ehemann wurde mit schweren Verletzungen gleichfalls im Haus entdeckt und vorläufig festgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand habe er mutmaßlich seiner Frau die tödlichen Verletzungen beigebracht, hieß es.

Über die Art der Verletzungen wurde nichts mitgeteilt. Der Tatverdächtige kam ins Krankenhaus. Die Tat geschah im Döbelner Ortsteil Großsteinbach. Wie die Polizei von dem Geschehen erfuhr, blieb unklar. Um das Haus zu durchsuchen, rückten auch Beamte des Landeskriminalamtes an. Noch am Dienstag sollte eine Obduktion der Leiche erfolgen, um die Todesursache festzustellen. dpa