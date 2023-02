Mann stirbt bei Arbeitsunfall im Tagebau Friedrichswalde

Teilen

„Rettungsdienst“ steht auf der Jacke eines Mannes vor einem Rettungswagen der Feuerwehr. © Jens Kalaene/dpa/Symbolbild

In einem Tagebau bei Friedrichswalde-Ottendorf nahe Pirna ist ein 37-Jähriger bei einem Arbeitsunfall gestorben. Der Mann war am Montag im Trichter eines Silos verschüttet worden, wie eine Sprecherin der Landesdirektion Sachsen am Dienstag sagte. Zuvor hat die „Leipziger Volkszeitung“ berichtet.

Friedrichswalde - Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren und Spezialkräfte der Höhenrettung Heidenau versuchten, den Mann zu befreien. Als er geborgen wurde, sei er bereits tot gewesen. Zum Unfallhergang konnte die Sprecherin der Landesdirektion am Dienstag zunächst keine Auskunft geben. dpa