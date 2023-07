Mann stirbt nach Messer-Angriff in Dresdner Straßenbahn

Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nach einem Messer-Angriff in einer Straßenbahn in Dresden ist das 40 Jahre alte Opfer gestorben. Das teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit. Der Mann war am Vormittag in einer Straßenbahn der Linie 7 mit mehreren Stichen verletzt worden. Der mutmaßliche 32 Jahre alte Täter wurde am Tatort festgenommen. Das Opfer und der Verdächtige sind nach Angaben der Polizei Somalier.

Dresden - Der Hintergrund der tödlichen Attacke ist noch vollkommen unklar. dpa