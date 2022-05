Mysteriöse Virus-Erkrankungen in Leipzig: Bis zu 150 Schüler und Lehrer angesteckt - aber kein Corona

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

In Leipzig sind bis zu 150 Schüler einer Grundschule an einem Virus erkrankt - doch Corona ist es nicht. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Mysteriöse Krankheitsfälle: An einer Schule in Leipzig haben sich 150 Kinder und Lehrer vermutlich mit einem Virus angesteckt - doch Corona ist es nicht.

Leipzig/München - Bis zu 150 Kinder und Lehrkräfte krank - das muss doch das Coronavirus sein, oder?

Nein. In der Kurt-Masur-Grundschule in Leipzig wurde das Personal und die Schüler natürlich auf Covid getestet. Doch dann folgte die große Überraschung: „Eine Coronainfektion kann aber ausgeschlossen werden“, sagte eine Sprecherin der Stadt am Freitag (6. Mai 2022). Zuerst hatten die Leipziger Volkszeitung und das MDR von dem Fall berichtet. Insgesamt besuchen etwa 500 Kinder die Schule.

Leipzig: Anzeichen auf eine Novovirus-Erkrankung verdichten sich

Laut LVZ sollen sich die Anzeichen auf eine Novovirus-Erkrankung verdichten. Dieses Virus tritt eigentlich selten auf: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts gab es in diesem Jahr bis Anfang Mai in ganz Sachsen 2209 Norovirus-Gastroenteritis-Fälle, im gleichen Zeitraum des Vorjahres gerade einmal 301.

Demnach leiden die Erkrankten unter Durchfall und Fieber. Klarheit gibt es trotz der Tests des Gesundheitsamtes nicht. Auch das Veterinäramt und die Lebensmittelaufsicht arbeiten an dem Fall mit. Eine Lebensmittelvergiftung wird laut der Stadtsprecherin als Grund nicht ausgeschlossen. Frühestens am Montag soll es Ergebnisse geben. Vorerst wird die Schule zusätzlich gereinigt. Die Erkrankten dürfen erst zurückkehren, wenn sie symptomfrei sind. Der Schulbetrieb geht indes weiter. (cg)