Matthias Heidrich wird Sportlicher Leiter bei Aue

Der ehemalige Fußball-Profi Matthias Heidrich kehrt als Sportlicher Leiter zu Drittligist FC Erzgebirge Aue zurück. Der 44-Jährige trete den Job sofort an, teilte der Club am Mittwoch mit. Heidrich spielte von 2000 bis 2005 für die Veilchen und war Teil der Mannschaft, die 2003 den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffte. Zuletzt arbeitete er beim 1.

Aue - FC Köln als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Die Sachsen suchen nach der Trennung von Timo Rost weiter einen neuen Cheftrainer. Interimsmäßig wird die Mannschaft unter der Leitung von Carsten Müller, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, trainiert.

In Aue soll nach turbulenten Tagen wieder Ruhe einkehren. Nach neun Spieltagen steht der FCE auf dem letzten Platz und hat noch kein Ligaspiel gewonnen. Der langjährige Präsident Helge Leonhardt hatte am 18. September seinen Rücktritt bekannt gegeben und damit die Verantwortung für die sportliche Talfahrt übernommen. Zwei Tage später wurde Rost nach nicht einmal drei Monaten von seinen Aufgaben entbunden. Bis zur Mitgliederversammlung am 12. November führt Unternehmer Torsten Enders den Club kommissarisch als Präsident an. dpa