Mehr als 100 Feuerwehrleute bei Kirchenbrand im Einsatz

Feuerwehrleute sind an der Stelle der brennenden Stadtkirche im Einsatz. © Daniel Schäfer/dpa-Zentralbild/dpa

Beim Brand in der evangelischen Stadtkirche in Großröhrsdorf (Landkreis Bautzen) sind in der Nacht zum Freitag insgesamt 105 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. „Die Außenmauern stehen noch, auch ein Teil des Glockenturmes ist noch da“, sagte der stellvertretende Wehrleiter der Feuerwehr Großröhrsdorf, Daniel Heinrich, am Morgen. Der Brand sei zum Großteil gelöscht, einzelne Glutnester müssten noch bekämpft werden.

Großröhrsdorf - Nun sei es die Aufgabe der Polizei, nach der Brandursache zu suchen.

Das Feuer in der barocken Kirche war in der Nacht ausgebrochen. Zeugen hatten laut Polizeiangaben einen lauten Knall gehört. Verletzte gab es bislang nicht. „Der Landesbischof ist unterwegs dorthin, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen“, sagte ein Sprecher des Landeskirchenamtes.

Die evangelische Stadtkirche wurde 1731 bis 1736 erbaut und 2012 bis 2018 renoviert. Sie wird, wie viele Dorfkirchen, inzwischen nur bei Bedarf genutzt, die Gemeinde hat ein weiteres Gotteshaus in Kleinröhrsdorf. Die Stadtkirche samt Friedhof befindet sich auf einer Erhöhung in dem Ort rund 25 Kilometer östlich von Dresden. dpa