Mehr als 90.000 unversteuerte Zigaretten in Auto gefunden

Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand. © Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild

91.980 unversteuerte Zigaretten haben Polizisten bei einer Fahrzeugkontrolle im Landkreis Görlitz gefunden. Am vergangenen Mittwoch war ein 29-Jähriger an einem Rastplatz an der Autobahn 4 kontrolliert worden, wie das Hauptzollamt Dresden am Mittwoch mitteilte. Der Mann war demnach von Polen nach Dresden unterwegs. Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten auf der Rückbank und im Kofferraum unter einer Decke mehrere Kartons.

Dresden - In ihnen befanden sich den Angaben zufolge Dutzende Stangen polnischer Zigaretten. Der Steuerschaden belaufe sich auf über 20.000 Euro. dpa