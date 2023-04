Mehr Passagiere an Flughäfen in Dresden und Halle/Leipzig

Ein Flugzeug setzt zum Landeanflug an. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

An den Flughäfen in Dresden und Halle/Leipzig wurden in den ersten drei Monaten dieses Jahres fast doppelt so viele Passagiere gezählt wie im Vorjahreszeitraum. Vor allem die Nachfrage nach touristischen Flügen - besonders nach Spanien, Ägypten und in die Türkei - sei gewachsen, teilte die Mitteldeutsche Flughafen AG am Dienstag mit. Insgesamt seien an beiden Flughäfen 415.

Leipzig - 793 Passagiere und somit rund 96 Prozent mehr als im ersten Quartal 2022 gezählt worden. Auch die Zahl der Starts und Landungen sei um 4,8 Prozent gestiegen.

Die Quartalszahlen für 2023 entsprechen den Angaben zufolge rund 57 Prozent des Passagieraufkommens von 2019 - also vor der Corona-Pandemie. „In dieser Entwicklung spiegeln sich das weiterhin eingeschränkte Angebot sowie die bundesweite Entwicklung wider, die unter dem europäischen Durchschnitt liegt“, hieß es.

Am Flughafen in Dresden verzeichnete die Mitteldeutschen Flughafen AG insgesamt 146.228 Fluggäste. Dies entspreche einer Steigerung um 100 Prozent. Auch in Leipzig haben sich die Zahlen fast verdoppelt. Mit einer Steigerung um 95 Prozent lag die Fluggastzahl bei 269.565.

Jährlich werden an beiden Flughäfen insgesamt mehr als 2,4 Millionen Fluggäste registriert. Mit zusätzlichen 1,5 Millionen Tonnen Luftfracht zählt der Flughafen Halle/Leipzig zu den größten Frachtflughäfen in Deutschland. dpa