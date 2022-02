Mehr Videoverhandlungen an Sachsens Gerichten wegen Corona

Eine Videokamera steht in einem Gericht in einem Gerichtssaal. © David Young/dpa/Archivbild

Abstand, Maske, 3G, die ordentliche Gerichtsbarkeit hat sich auf die Pandemie eingestellt. Nach anfänglichen Problemen lief das zweite Corona-Jahr trotz Beeinträchtigung fast ohne Abstriche - auch dank technischer Möglichkeiten.

Dresden - An Amts- und Landgerichten sowie das Oberlandesgericht (OLG) haben im zweiten Corona-Jahr trotz deutlich spürbarer Beeinträchtigungen fast ohne Einschränkung gearbeitet. „Im Vergleich zum Jahr 2020 haben wir Routine im Umgang mit der Pandemie gewonnen, unsere Arbeitsabläufe weiter modernisiert und der speziellen Situation angepasst“, sagt eine OLG-Sprecherin. Dank Maskenpflicht, Kontakterfassung, 3G-Regelung für Besucher und ehrenamtliche Richter sowie die ergänzende Anordnungen konnten trotz teils hoher Inzidenzen und erheblicher Quarantäneausfälle nennenswerten Rückstände vermieden werden.

Aufgrund des großen persönlichen Einsatzes der Richter und aller Bediensteten „waren die Arbeitsfähigkeit der Gerichte und effektiver Rechtsschutz durchgehend sichergestellt“, sagt OLG-Präsident Leon Ross. Hoher Infektionsschutzstandard sei inzwischen in allen Gerichten selbstverständlich, aber auch die Digitalisierung der Justiz hat in dieser Zeit große Fortschritte gemacht.“ Die elektronische Verfahrensakte, Videoverhandlungen und Homeoffice per elektronischem Zugriff auf die dienstlichen Dateien gehörten in vielen Bereichen zum Alltag. „Insoweit hat sich die schwierige Corona-Zeit auch als Chance erwiesen.“

2021 wurden die elektronische Verfahrensakte bei vielen Gerichten eingeführt, Büros und Verhandlungssäle mit Trennscheiben ausgestattet und Abstandsflächen geschaffen sowie die Möglichkeit zur Heimarbeit ausgebaut zugunsten von mehr Flexibilität und Attraktivität. Die Zahl der Notebooks bei den Gerichten hat sich laut OLG vervielfacht - von 28 im Jahr 2019 auf aktuell 678. „Mobiles Arbeiten gehört in der ordentlichen Gerichtsbarkeit heute zum Alltag, sagte die Sprecherin.“ Zudem wurden mehr als 2000 VPN-Zugänge eingerichtet.

Und es gibt deutlich mehr Videoverhandlungen als bisher, allerdings nur bei zivil- oder familienrechtlichen Verfahren. Statistisch erhoben wird ihre Zahl allerdings nicht, sagt die OLG-Sprecherin. Die Entscheidung, ob in Präsenz oder per Video verhandelt wird, treffe der Richter. Er müsse auch im Gerichtssaal sein, während Prozessbeteiligte und ihre Vertreter, Zeugen und Sachverständige zugeschaltet werden.

Das OLG geht trotz höherem Infektionsschutz und Wegfalls teils zeitaufwendiger Anreisen allerdings nicht davon aus, dass die Videoverhandlung zur Regel wird. Der persönliche Kontakt und die unmittelbare Wahrnehmung im Gericht seien für die meisten Verhandlungen unentbehrlich, sagte die Sprecherin. Je nach Gericht gebe es zudem Grenzen hinsichtlich der technischen Ausstattung, das Ausbaupotenzial sei „noch erheblich“ - und für den Richter ist der Organisationsaufwand höher als bei einer Präsenzverhandlung. dpa