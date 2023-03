Mehrere Feuer in Eilenburg: Polizei prüft Zusammenhang

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Die Polizei ermittelt nach mehreren Bränden in Eilenburg (Landkreis Nordsachsen). In der Nacht zu Donnerstag wurden zwei auf einem Parkplatz abgestellte Autos angezündet, wie die Polizei mitteilte. Etwa im gleichen Zeitraum brannten an anderen Orten in der Stadt Müllsäcke, zwei Müllcontainer und ein Altkleidercontainer. Die Kriminalpolizei prüft Zusammenhänge zwischen den Bränden und ermittelt wegen des Verdachts eines Branddelikts sowie Sachbeschädigung.

Eilenburg - Für ihre Ermittlungen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. dpa