Microsoft nimmt Niedersorbisch in den Bing-Translator auf

Das Microsoft Logo hängt an der Fassade eines Bürogebäudes in der Parkstadt Schwabing im Norden der bayerische Landeshauptstadt. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Die Minderheitssprache Niedersorbisch ist in das Übersetzungsprogramm der Microsoft-Suchmaschine Bing integriert worden. Das teilte der Bund Lausitzer Sorben (Domowina) am Samstag mit. Demnach können nun einzelne Sätze im Bing-Translator und der Microsoft-Translator-App direkt übersetzt werden. Zudem können ausgewählte Textteile oder ganze Dokumente in Anwendungen wie der Abo-Version Microsoft 365 übersetzt werden, hieß es.

Bautzen - Demnach können bereits seit letztem Jahr auch obersorbische Textteile mit dem Microsoft Translator übersetzt werden.

„Die Integration von Nieder- und Obersorbisch in Microsoft-Programme ist ein wertvoller Beitrag zum Erhalt unserer kulturellen Identität“, sagte Domowina-Chef Dawid Statnik. Sie unterstütze das Erlernen der sorbischen Sprache und bietet viele Möglichkeiten, sie noch häufiger und effizienter im Alltag, bei der Arbeit, in der Freizeit und sogar international zu verwenden. dpa