Millionen für Klimawandel-Modellprojekt in Sachsens Gärten

Der Bund fördert ein Modellprojekt zu Auswirkungen des Klimawandels in historischen Gartenanlagen in Sachsen mit drei Millionen Euro. Damit habe die Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten GmbH jetzt Planungssicherheit für das ambitionierte und enorm wichtige Vorhaben, sagte Geschäftsführer Christian Striefler am Mittwoch in Dresden. Die Zahl der durch Trockenheit in der Vegetationsperiode geschädigten Bäume steige Jahr für Jahr.

Dresden - „Wir wollen nicht nur reagieren, sondern langfristig unserer wichtigsten Aufgabe nachkommen, unsere Parks zu erhalten.“

Das auf drei Jahre angelegte Projekt soll in Kooperation mit der Wissenschaft die sächsischen Parks und Gärten am Beispiel des Schlossparks von Pillnitz und des Großen Gartens in Dresden besser auf den Klimawandel einstellen. Es geht um Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung wertvoller Gehölzbestände wie Bodenverbesserungen und Bewässerungstechnik - und auch der Roboter-Einsatz in der Gartenpflege wird erprobt. Im Großen Garten sollen historische Baumschulflächen wieder eingerichtet werden, um an den Standort angepasste Gehölze zu gewinnen. dpa