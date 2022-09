Minister will Teilzeitlehrer um Erhöhung der Stunden bitten

Christian Piwarz (CDU), Kultusminister von Sachsen, spricht. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Zur Eindämmung des dramatischen Lehrermangels in Sachsen will Bildungsminister Christian Piwarz Teilzeitkräfte bitten, mehr Stunden zu arbeiten. In Sachsen arbeite ein Drittel der Lehrerinnen und Lehrer in Teilzeit, das seien immerhin mehr als 10.000, sagte der CDU-Politiker in einem Interview der „Leipziger Volkszeitung“ vom Montag. Mit diesen Lehrkräften müsse man sprechen.

Leipzig - „Ich hoffe, dass sich möglichst viele dafür entscheiden, vielleicht zwei, drei oder auch vier Stunden pro Woche mehr zu unterrichten“, sagte Piwarz. „Nur als Vergleich: Wenn alle voll arbeiten würden, entspräche das rund 2500 Stellen. Aber mir ist auch klar, dass es gute Gründe gibt, in Teilzeit beschäftigt zu sein und das stellen wir auch nicht in Frage.“

In Sachsen fehlen - wie auch bundesweit - Bewerberinnen und Bewerber für freie Lehrerstellen. Zum Schuljahresbeginn konnte laut Piwarz ein Drittel der 1500 Stellen nicht besetzt werden. Dazu kämen Lücken, die schon in den Vorjahren entstanden sind. Unterrichtsausfall ist die Folge.

„Es wird die kommenden zwei bis drei Jahre bei einer angespannten Situation bleiben“, sagte der Bildungsminister. „Danach könnte es eine leichte Entspannung geben, doch eine echte Verbesserung ist wahrscheinlich erst ab 2030 zu erwarten.“ dpa