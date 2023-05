Missbrauchsverdacht: Priester vom Dienst entbunden

Wegen des Verdachts sexueller Übergriffe auf Jugendliche in jüngerer Zeit ist ein katholischer Priester des Bistums Dresden-Meißen vom Dienst entbunden worden. Der Mann habe um Entlassung aus dem Klerikerstand gebeten, dieser Bitte sei der Papst „zum Wohle der Kirche“ nachgekommen, teilte das Bistum Dresden-Meißen am Freitag mit. Der Mann sei seit Mittwoch in den Laienstand versetzt, hieß es.

Dresden - Die Diözese steht in Kontakt mit den Betroffenen und dem früheren Priester. Gegen ihn laufen nach Angaben des Bistums Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.

Generalvikar Andreas Kutschke sagte laut Mitteilung, die Präventionsarbeit im Bistum müsse intensiv fortgesetzt und weiter etabliert werden. „Wir wollen alles daransetzen, um Missbrauchsfälle nach Möglichkeit zu verhindern. Auch die Aufarbeitung der Geschehnisse soll weiter erfolgen. Diesen Zielen sehen wir uns dauerhaft verpflichtet.“ dpa