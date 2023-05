Mit drei Haftbefehlen gesuchter Mann in Pulsnitz gestellt

Die Polizei hat in Pulsnitz (Landkreis Bautzen) einen Mann gestellt, gegen den gleich drei Haftbefehle bestanden. Die Beamten hatten den 41-Jährigen am Freitagnachmittag kontrolliert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei der Prüfung fiel demnach auf, dass gegen den betrunkenen Mann Haftbefehle vorlagen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Pulsnitz - Warum der Mann gesucht wurde, teilte die Polizei ebenso wenig wie den Grund für die Kontrolle mit. dpa