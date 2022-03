Mitteldeutsche Hochschulen wollen Flüchtlinge unterstützen

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch die Hochschullandschaft in Mitteldeutschland. An etlichen Orten wird zu Spenden aufgerufen. Teils bieten die Unis auch Räumlichkeiten für Geflüchtete an.

Jena/Dresden/Magdeburg - Für Studierende und Forschende aus der Ukraine haben inzwischen mehrere Mitteldeutsche Hochschulen Unterstützungsangebote eingerichtet. An etlichen Universitäten gingen Webseiten online, auf denen private und institutionelle Hilfsangebote gesammelt wurden, wie eine Abfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Mancherorts wurden auch Notfonds aufgesetzt oder Möglichkeiten zur Fortführung des Studiums angeboten. Auch Teile ihrer Räumlichkeiten boten manche Universitäten für die Unterbringung von Geflüchteten an. Etliche Hochschulen betonten aber auch, dass noch vieles im Fluss sei und weitere Angebote folgen sollen.

An der Bauhaus-Universität in Weimar oder der Friedrich-Schiller-Universität in Jena können Studierende und Wissenschaftler in finanzieller Not Geld über Hilfsfonds beantragen. In Weimar sei bereits eine sechsstellige Großspende für den Fonds eingegangen, berichtete eine Sprecherin. Damit könne 15 Studierenden ein Jahr lang mit dem Bafög-Höchstsatz von 861 Euro monatlich unter die Arme gegriffen werden. Auch an der Universität Leipzig wird zu Spenden für einen solchen Fonds aufgerufen.

Die Technischen Universitäten in Dresden und Chemnitz boten Turnhallen als mögliche Notunterkünfte an. In Chemnitz sollen Studierende aus der Ukraine etwa unkompliziert ihr Studium fortführen können. Auch eine Einschreibung als Gasthörer solle gebührenfrei funktionieren.

Die Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg rief zuletzt zu Spenden auf und organisierte entsprechende Benefizkonzerte. Man unternehme alles, um Studierenden, Promovierenden oder Wissenschaftlern eine Rückkehr in das Kriegsgebiet zu ersparen, hieß es zudem von der Universität. Auch an der Magdeburger Otto-von-Guericke-Universität laufen derzeit Spenden- und Hilfsaktionen von Studierenden und Professorinnen und Professoren. dpa