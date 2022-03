Mutmaßlicher Autodieb fährt gegen Litfaßsäule

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein mutmaßlicher Autodieb in Zittau (Landkreis Görlitz) ein gestohlenes Auto gegen eine Litfaßsäule gefahren. Der Mann sei am Sonntagnachmittag mit Vollgas vor einer Polizeistreife davongerast, der das gestohlen gemeldete Auto aufgefallen sei, teilte die Polizei mit. Nach einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd habe der 38-Jährige in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen verloren und sei gegen eine Litfaßsäule, einen Wegweiser und eine Parkbank gekracht.

Zittau - Mithilfe eines Passanten stoppten die Beamten den Mann, der noch habe davonrennen wollen. Sie nahmen den Verdächtigen vorläufig fest.

Nach Angaben vom Montag besitzt der mutmaßliche Autodieb keinen Führerschein und stand bei seiner Festnahme unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Außerdem soll er eine geringe Menge Marihuana sowie mehrere verbotene Böller mit sich geführt haben. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Diebstahls und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. dpa