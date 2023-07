Mutmaßlicher Drogendealer beißt auf Flucht zwei Polizisten

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein mutmaßlicher Drogendealer hat auf seiner Flucht vor der Polizei eine Polizistin und einen Polizisten gebissen. Gegen den 31-Jährigen lag ein Haftbefehl vor - am Mittwoch sollte er vollstreckt werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Polizisten klingelten an der Wohnungstür, der Verdächtige öffnete zuerst nicht. Bevor der Schlüsseldienst die Tür öffnen konnte, rannte der Mann mit mehreren Rucksäcken und Taschen aus dem Haus.

Chemnitz - Die Polizisten verfolgten ihn und konnten ihn stellen - doch der Mann schlug um sich und biss schließlich zu.

Laut Polizei fanden die Beamten in den Taschen verschiedene Drogen mit einem Straßenverkaufswert von rund 30.000 Euro, darunter mehr als 900 Gramm Marihuana und über 420 LSD-Trips. Dazu wurden zwei Feinwaagen, zwei Handys, 500 Euro und Unterlagen über Drogenverkäufe gefunden. Am Donnerstag wurden bei einer Wohnungsdurchsuchung weitere Drogen, ein verbotenes Klappmesser und nicht zugelassene Pyrotechnik gefunden.

Im Anschluss wurde der 31-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er die Freiheitsstrafe von drei Monaten verbüßt, zu der er wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt worden war. Dazu wird nun wegen Handels mit Drogen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die Polizistin im Alter von 32 Jahren und der Polizist im Alter von 54 Jahren wurden bei der Festnahme leicht verletzt, hieß es weiter. dpa