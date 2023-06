Nabu startet große Insektenbeobachtung

Eine Wildbiene fliegt vor dem leicht bewölkten Himmel auf blaue Salbeiblüten zu. © Frank Rumpenhorst/dpa

Um die heimische Insektenwelt besser kennenzulernen, hat der Naturschutzbund Nabu den Insektensommer gestartet. Mit Lupe und Stift gerüstet sind Jung und Alt aufgerufen, sich im Garten oder Park, auf Balkon, Wiese oder im Wald auf die Lauer zu legen und Beobachtungen per App oder Online-Formular zu melden. Gezählt wird vom 2. bis 11. Juni sowie 4. bis 13.

Chemnitz/Borna - August. Dabei stehen zunächst Arten wie Admiral, Asiatischer Marienkäfer und Florfliege im Fokus, wie der Verband mitteilte. Gezählt werde aber alles, was sechs Beine habe. Ziel der Aktion sei, die Freude am Entdecken der Natur zu fördern, hieß es.

In Deutschland leben den Angaben zufolge rund 34.000 Insektenarten. „Insekten sind für uns Menschen überlebenswichtig“, betonte Nabu-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. „Sie bestäuben etwa 80 Prozent der Nutz- und Wildpflanzen und sichern uns so einen Teil unserer Lebensmittel, die wir täglich essen.“

Wer sich mit anderen Naturfreunden gemeinsam den Insekten widmen will, hat dazu am Samstagnachmittag in Chemnitz Gelegenheit im Botanischen Garten. Am Dienstagnachmittag lädt das Projekt „Zukunftsgärtner(n)“ in Borna zu einer gemeinsamen Insektenzählung. dpa