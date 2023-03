Nach Brand an Gasleitung: Kreuzung bleibt gesperrt

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Nach dem Brand und den damit verbundenen Explosionen an einer Gasleitung in Dresden bleibt der Bereich mindestens bis einschließlich Dienstag vollgesperrt. Hiervon sei die Kreuzung von Waltherstraße, Hamburger Straße und Schäferstraße betroffen, teilte die Stadt Dresden am Freitag mit. Aktuell seien viele Maßnahmen zur Sicherung des Schadensbereiches und Ermittlung der genauen Schadensmenge nötig.

Dresden - Dies betreffe unter anderem die Oberleitung der Straßenbahn, die Gasleitung und Stromleitung, Maste sowie die Lichtsignalanlage. Nach Angaben der Stadt ist ein Teil eines dort verlaufenden Fußwegs wieder freigegeben worden. Zudem bleibe die Waltherstraße - südlich und nördlich der Kreuzung - bis auf weiteres gesperrt. Bis zur Herstellung einer neuen stationären Ampelanlage seien provisorische Anlagen erforderlich, hieß es.

Am Mittwochnachmittag wurde eine Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt. Am Leck kam es zu einem Brand und mehreren Explosionen. Der Energieversorger konnte nach mehreren Stunden die undichte Stelle wieder schließen. Die Feuerwehr löschte die Flammen an der Unglücksstelle. Verletzt wurde Erkenntnissen der Feuerwehr zufolge niemand. dpa