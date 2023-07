Nachwuchsjournalisten erhalten diesjährigen Jugendpreis

In verschiedenen Kategorien sind am Samstag in Dresden junge Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten mit dem diesjährigen Sächsischen Jugendjournalismuspreis ausgezeichnet worden. Für ihre Arbeit wurden unter anderem Schülerinnen und Schüler aus Leipzig, Dresden, Kamenz (Landkreis Bautzen) und Rodewisch (Vogtlandkreis) geehrt, wie die Jugendpresse Sachsen am Samstag mitteilte.

Dresden - In den Einsendungen fanden sich in diesem Jahr besonders häufig Themen wie Klassenfahrten, das Schulleben, Gesundheit, aber auch aktuelle gesellschaftliche und politische Debatten, wie es hieß.

„Schülerzeitungen sind Sprachrohre, mit denen die Schülerinnen und Schüler sich aktiv in das Schulleben einbringen. Sie tragen damit zu einem positiven Lernklima bei“, sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) laut Mitteilung bei der Verleihung. Mit ihren Themen seien die Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten am Puls der Zeit und würden zur Aufklärung und Wissensvermittlung bei Gleichaltrigen beitragen. Insgesamt wurden den Angaben zufolge 32 Preise vergeben - beispielsweise in den Kategorien Grundschule, Förderschule, Einzelbeiträge und Fotografie/Illustration.

Für die Jury seien unter anderem die journalistische Herangehensweise, die Themenvielfalt und die Gestaltung der Beiträge ausschlaggebend für ihre Bewertung gewesen. Teil der Jury waren auch Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Medienhäuser. Die einzelnen Preise sind mit bis zu 500 Euro dotiert. Der Preis wurde in diesem Jahr zum 19. Mal verliehen. Insgesamt sind in diesem Jahr den Angaben zufolge 125 Einsendungen eingegangen. dpa