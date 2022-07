Nationalspieler Niklas Wimberg verlässt Niners Chemnitz

Nationalspieler Niklas Wimberg verlässt den Basketball-Bundesligisten Chemnitz Niners vorzeitig und wechselt zum Bundesliga-Konkurrenten FC Bayern München. Das gaben beide Vereine am Sonntag bekannt. Der 26 Jahre alte Nationalspieler hatte zwar noch einen Vertrag bis Sommer 2023, machte aber von einer Ausstiegsklausel Gebrauch. In der Klausel ist festgelegt, dass Wimberg gegen eine festgeschriebene Ablösesumme bei einem Angebot eines Euroleague-Teams Chemnitz verlassen darf.

Chemnitz - Dieser Fall sei nun eingetreten.

Wimberg kam 2019 von den Eisbären Bremerhaven nach Chemnitz. Dort schaffte das Talent den Durchbruch im Männerbereich. Der gebürtige Oldenburger hatte großen Anteil am Aufstieg der Niners im Jahr 2020 und an der äußerst erfolgreichen vergangenen Saison. Die Sachsen qualifizierten sich für die Playoffs und erreichten das Halbfinale des BBL-Pokals. Wimberg bestritt in den vergangenen drei Jahren 81 Pflichtspiele für Chemnitz, erzielte dabei 8,5 Punkte pro Partie. dpa