Neiße Filmfestival zeigt im Dreiländereck 90 Produktionen

Teilen

Besucherinnen und Besucher sitzen in einem Kino. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Das Neiße Filmfestival zeigt bei seiner 19. Auflage im Mai rund 90 Produktionen in 3 Wettbewerben und diversen Reihen. Zudem komplettieren Veranstaltungen wie Konzerte, eine Lesung und Ausstellungen das Programm, teilte der Veranstalter am Dienstag mit. Neben Spielfilmen werden an 20 Orten im Dreiländereck von Deutschland, Polen und Tschechien sechs Tage lang auch Kurzfilme und Dokumentarfilme gezeigt.

Großhennersdorf - Im Hauptwettbewerb um den besten Spielfilm treten je drei Produktionen aus den drei Ländern an. Im Dokumentarfilm-Wettbewerb gehen neun Produktionen ins Rennen, die sich unter anderem mit dem Verhältnis zwischen Tradition und moderner Gesellschaft befassen.

Im Rahmenprogramm gibt es auch eine Reihe mit Kinderfilmen und eine Retrospektive mit Filmen der Ehrenpreisträgerin des diesjährigen Filmfestes - der Schauspielerin Katharina Thalbach (68). Das Festival steht unter dem Motto „Family Affairs“ und will sich der Veränderung von Familien-Konzepten in Ost- und Westeuropa zuwenden. dpa