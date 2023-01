Neuer Aussichtssteg auf der Bastei öffnet Anfang Februar

Teilen

Passanten gehen über die Basteibrücke in der Sächsischen Schweiz. © Sebastian Kahnert/dpa/Archivbild

Besucher können schon bald wieder an der Bastei die uneingeschränkte Aussicht ins Elbtal und das Elbsandsteingebirge genießen. Am 3. Februar werde die neue Aussichtsplattform eröffnet, sagte ein Sprecher des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement am Freitag auf Anfrage. Derzeit würden noch Geländer montiert und ein Handlauf angebracht.

Lohmen - Ursprünglich sollte die neue Plattform schon zum Jahresende fertig sein. Allerdings hätten sich die Arbeiten witterungsbedingt etwas verzögert, hieß es. Die Kosten für Felssicherung, Aussichtssteg und Zuwege belaufen sich auf rund drei Millionen Euro. Über den Eröffnungstermin hatte am Freitag „bild.de“ berichtet.

Der Basteifelsen mit seiner beeindruckenden Aussicht ist mit jährlich mehr als einer halben Million Touristen ein Besuchermagnet in der Region. Doch hat sich der Sandstein als porös erwiesen, so dass der vordere Teil 2016 gesperrt werden musste. Die neue Konstruktion mit einer speziellen Plattform über dem Fels soll nun Abhilfe bringen. dpa