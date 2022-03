Neuer Landespolizeipräsident Kubiessa führt Sachsens Polizei

Jörg Kubiessa, neuer Polizeipräsident von Sachsen, kommt zur Amtsübergabe. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Nach gut drei Jahren gibt es einen Wechsel an Sachsens Polizeispitze: Jörg Kubiessa übernimmt den Posten. Sein Vorgänger kommt mit einem besonderen Polizeiauto zur Amtsübergabe.

Dresden - Führungswechsel bei der sächsischen Polizei: Der bisherige Dresdner Polizeipräsident Jörg Kubiessa ist von Freitag an neuer Landespolizeipräsident. Der 57-Jährige folgt auf Horst Kretzschmar (62), der sich nach gut drei Jahren an der Spitze der sächsischen Polizei in den Ruhestand verabschiedet.

Innenminister Roland Wöller (CDU) erklärte am Donnerstag zur Amtsübergabe, mit Kubiessa übernehme ein „hoch erfahrener und allseits geschätzter Polizeibeamter“ den Spitzenposten in der Landespolizei. „Jörg Kubiessa hat zuletzt die Polizeidirektion Dresden mit viel Geschick und kommunikativem Fingerspitzengefühl auch in besonderen Einsatzlagen geleitet.“ Wöller dankte zudem Kretzschmar, der die Polizei in der Corona-Pandemie „durch herausfordernde Fahrwasser“ manövriert habe.

Der scheidende Landespolizeichef kam mit einem besonderen Auto zur Amtsübergabe in Dresden: Eskortiert von der Motorradstaffel fuhr Kretzschmar in einem grün-weißen Trabi mit der Aufschrift „Polizei“ vor.

Der neue Landespolizeipräsident Kubiessa hat vielfältige Erfahrungen in der sächsischen Polizei gesammelt: Bevor er 2019 Dresdner Polizeichef wurde, leitete er den Führungsstab der Polizeidirektion Chemnitz und war davor auch Leiter des Lagezentrums im Innenministerium. dpa