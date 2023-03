Neuer SAP-Campus: Kretschmer sieht „Riesenchance“

Der neue Campus des Softwarekonzerns SAP in Dresden. © Robert Michael/dpa

Der Softwarekonzern SAP hat einen Campus in der Dresdner Innenstadt eröffnet. Das neue Bürogebäude ergänze bereits bestehende Räume am Postplatz und biete Arbeitsplätze für weitere 400 Mitarbeitende, teilte der Konzern am Mittwoch in Dresden mit. Wie viele neue Jobs es geben soll, war noch unklar. Mit dem Campus wolle das Unternehmen seine Entwicklungskapazitäten stärker vernetzen.

Dresden - „Wir freuen uns sehr, dass wir am Wissenschafts- und Innovationsstandort Dresden weiter wachsen und die Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Partnern weiter stärken können“, sagte SAP-Technikchef Jürgen Müller einer Mitteilung zufolge.

SAP wolle vor Ort auf das regionale Netzwerk setzen und so Innovationen vorantreiben. „Neben der exzellenten universitären und außeruniversitären Spitzenforschung und ansässigen Automobil- und Technologiefirmen prägen zahlreiche lokale Initiativen, Technologie- und Innovationszentren sowie Start-ups die Region“, teilte der Konzern mit. Die Zusammenarbeit solle ausgebaut werden.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zeigte sich erfreut, dass sich SAP im internationalen Großwettbewerb für Dresden entschieden habe. „Die Geschichte von SAP ist ja eine wirklich Erfolgsstory. Wir begleiten sie jetzt schon über Jahrzehnte, und das ist ein Erfolg einer klugen Wissenschaftspolitik, die immer wieder auch auf Exzellenz setzt und auf die neuen Themen“, sagte der CDU-Politiker vorab bei einem Besuch in Brüssel. Er sprach von einer „Riesenchance“, Dresden für junge Menschen attraktiver zu machen. dpa