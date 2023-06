Neuer Tarifvertrag: DRK-Mitarbeiter bekommen mehr Geld

Die mehr als 10.000 Beschäftigten des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Sachsen bekommen mehr Geld. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sozial- und Gesundheitsberufen sind bis zu 14 Prozent höhere Entgelte möglich, wie das DRK Sachsen am Mittwoch in Dresden mitteilte. Der Tarifvertrag stehe noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung aller Verdi-Mitglieder und dem Arbeitgeberverband, betonte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi auf Anfrage.

Dresden - Der Vertrag hat eine Laufzeit bis Ende 2025.

Demnach steigen die Entgelte ab dem 1. Juli 2023 um 2,0 Prozent, ab dem 1. Januar 2024 um weitere 3,0 Prozent. Vom 1. Juli 2024 an gibt es weitere 4,0 Prozent und ab 1. Januar 2025 nochmals 5,0 Prozent. Zudem erhalten die Beschäftigten eine Inflationsausgleichsprämie in diesem Jahr in Höhe von 2000 Euro und im kommenden Jahr von 1000 Euro. Auszubildende erhalten den halben Betrag. Laut DRK bekommt ein Fahrer im Fahrdienst über die Laufzeit des Tarifvertrages ein Plus von mehr als 14 Prozent, eine Pflegefachkraft oder ein Notfallsanitäter auf ein Plus von etwa 12,5 Prozent. dpa