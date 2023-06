Neun Hundewelpen aus Kofferraum in Görlitz gerettet

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Neun Hundewelpen sind im Landkreis Görlitz aus einem Kofferraum gerettet worden. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, wurde Polizisten am Morgen auf einen Kleintransporter aus Polen aufmerksam. Bei einer Kontrolle fanden die Beamten die Welpen in kleinen Plastikboxen im Kofferraum des Transporters. Der Fahrer gab demnach an, seinen Bruder im nordrhein-westfälischen Kleve besuchen zu wollen.

Kodersdorf - Aufgrund des nicht artgerechten und vorschriftsgemäßen Transports der Tiere verständigte die Bundespolizei einen Amtstierarzt. Bei einer Überprüfung stellte der Arzt fest, dass es sich um einen Transport zu gewerblichen Zwecken handelte. Zudem fehlten den Hunden demzufolge unter anderem gültige Tollwutschutzimpfungen sowie ein für Reisen innerhalb der EU erforderlicher Heimtierausweis.

Der Autofahrer muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten. Die neun Welpen kamen laut Polizei in ein Tierheim. dpa