Neuzugang bei Dynamo: Stürmer Borkowski kommt aus Leipzig

Ein Fußballspieler spielt den Ball. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat seinen siebten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Die Elbestädter gaben am Donnerstag die Verpflichtung von Dennis Borkowski bekannt. Der 20 Jahre alte Stürmer wechselt auf Leihbasis bis zum 30. Juni 2023 von Bundesligist RB Leipzig in die sächsische Landeshauptstadt.

Dresden - „Dennis Borkowski ist ein vielseitig einsetzbarer Angreifer, der über eine sehr gute technische Ausbildung verfügt und Situationen in engen Räumen handlungsschnell lösen kann. Er ist in Nürnberg seine ersten Schritte im Profifußball gegangen und bringt eine Menge Entwicklungspotenzial mit. Wir sind überzeugt davon, dass er unser Offensivspiel noch variabler und unausrechenbarer macht“, erklärte Sportchef Ralf Becker.

Borkowski, der bei den Leipziger noch einen Vertrag bis 2025 besitzt, war bereits in den letzten anderthalb Jahren an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen. In insgesamt 23 Zweitliga-Einsätzen für den FCN erzielte der gebürtige Riesaer drei Tore und gab eine Vorlage. dpa