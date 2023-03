Nicht mehr Letzter: Zwickau siegt bei Thielemanns Heim-Debüt

Zwickaus Trainer Ronny Thielemann, hier noch im Trikot von Rostock. © Sebastian Heger/dpa/Archivbild

Der FSV Zwickau hat im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Ronny Thielemann den ersten Sieg geholt und den letzten Platz der 3. Fußball-Liga verlassen. Die abstiegsbedrohten Sachsen setzten sich am Samstag mit 2:1 (2:0) gegen den SC Verl durch. Johan Gómez (3. Minute) und Yannic Voigt (32.) sorgten vor 3984 Fans schon vor der Pause für die Entscheidung zugunsten des zuvor drei Heim-Spiele nacheinander sieglosen FSV.

Zwickau - Zwickaus Verteidiger Davy Frick (90.) unterlief kurz vor Schluss ein Eigentor.

Nachdem es bei Thielemanns Debüt noch fünf Gegentore in Bayreuth gegeben hatte, erwischte Zwickau einen Traumstart gegen die formstarken Verler. Gómez schloss aus 18 Metern flach und gezielt ab, traf zum vierten Mal in dieser Saison. Danach setzte der FSV Konter, löste gezielt sein Pressing aus, was Verl im Aufbau oft vor Probleme stellte. Kurz vor der Halbzeit landete der Ball im Strafraum irgendwie bei Voigt, der satt und platziert abschloss.

Nach dem Wechsel drängte Verl erfolglos auf den Ausgleich. Zwickau hatte Glück, dass Schiedsrichter Mario Hildenbrand (Wertheim) in der 66. Minute ein Handspiel im eigenen Strafraum nicht sah. In der 83. Minute gab Hildenbrand nach einem Foul an Joel Grodowski Strafstoß für die Gäste. Doch Mael Corboz scheiterte an FSV-Keeper Johannes Brinkies. Für den Anschluss sorgte dann Frick unfreiwillig, nachdem er den Ball nach einem Kopfballduell ins eigene Tor beförderte. dpa