Niederschläge helfen Sachsens Wald gegen Schädlinge

Ein Wald bei Regen. © Silas Stein/dpa/Symbolbild

Das kühle und feuchte Wetter der vergangenen Tage macht gefährdete Bäume in sächsischen Wäldern nach Einschätzung von Experten widerstandsfähiger gegen Schädlinge. „Der Regen hilft sehr, vor allem zu einer Zeit, wo die Bäume das Wasser brauchen“, sagte Renke Coordes vom Staatsbetrieb Sachsenforst am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Das hatten wir in den Vorjahren ja eher selten.“

Pirna - Zwar gebe es in vielen Regionen weiterhin eine sehr hohe Borkenkäfer-Population, wie das Monitoring zeige. „Aber das ist örtlich teils sehr unterschiedlich.“

Ob die hohen Käferzahlen auch zu starkem Schadholzbefall führen, hänge auch von der Widerstandsfähigkeit der Bäume ab. „Und das sind sie, wenn sie ausreichend Wasser bekommen, wie derzeit“, sagte Coordes. Dann bedürfe es mehr Käfer, um einen gesunden Baum zu befallen, und sie könnten sich nicht so effektiv vermehren wie in einer ausgeprägten Dürreperiode.

Die Behörde geht laut Coordes bei einem grundsätzlich durchschnittlichen Witterungsverlauf in diesem Jahr davon aus, dass die Menge an Schadholz durch Borkenkäfer auf dem Niveau des Vorjahres stagniert oder aber auch leicht zurückgeht. „Wenn wir jetzt wie aktuell weiterhin ein recht waldfreundliches Wetter haben, dann kann der Rückgang auch etwas stärker sein.“ Im günstigsten Fall erwartet werde ein Niveau unter dem von 2022 mit landesweit 850.000 Festmetern Schadholz. dpa