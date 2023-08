Niners Chemnitz verlängern mit Coach Pastore bis 2026

Chemnitzs Trainer Rodrigo Pastore an der Linie. © Federico Gambarini/dpa

Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz hat den Vertrag mit Chefcoach Rodrigo Pastore vorzeitig bis 2026 verlängert. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Ursprünglich war das Arbeitspapier des 50 Jahre alten Argentiniers bis Sommer kommenden Jahres datiert. „Wir sind sehr glücklich und stolz zugleich, dass sich Rodrigo für einen weiteren, langfristigen Verbleib in unserem Club entschieden hat.

Chemnitz - Er ist zweifellos einer der Väter unserer Erfolge in den vergangenen Jahren und wir sind überzeugt mit ihm genau den richtigen Mann an der Chemnitzer Seitenlinie zu haben“, sagte Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold.

„Wir haben eine unglaubliche Entwicklung gemacht. Ich glaube fest, dass unser Weg noch lange nicht zu Ende ist und wir gemeinsam neue, hohe Ziele in Angriff nehmen können“, sagte Pastore, der sich mit seiner Familie in Chemnitz „enorm wohlfühlt“.

Pastore übernahm das Team im Sommer 2015, nachdem es als Tabellen-13. nur knapp dem Abstieg aus der 2. Bundesliga verhindern konnte. Schon in seinem ersten Jahr sorgte er für eine klare Trendwende, führte Chemnitz direkt in die Playoffs und in den Folgejahren zweimal bis ins Halbfinale. Dank seiner akribischen Arbeit gelang 2019/2020 erstmals in der Vereinsgeschichte der Aufstieg ins deutsche Oberhaus. Bereits im zweiten BBL-Jahr gelangen die Playoffs und man qualifizierte sich erstmals für einen europäischen Wettbewerb. Mit nunmehr acht Jahren am gleichen Standort ist Pastore der dienstälteste Cheftrainer der Basketball-Bundesliga. dpa